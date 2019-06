¿Sofás de 20.000 dólares? Ya puedes hacer tus propias creaciones en Ikea

Muchos de los diseños son imposibles de llevar a la realidad

Laberintos pasando por fortalezas, todo vale en la creación de sofás

Sofá. Imagen: iStock

El gigante sueco ha tirado la casa por la ventana en lo que a personalización se refiere, ofreciendo la posibilidad de que sus propios clientes tengan el sofá con el que siempre soñaron. Una idea tan original como 'peligrosa' y que no ha tardado en dejar divertidos diseños en redes sociales.

Partamos de la base con la que IKEA creó la plataforma en sí misma. Una herramienta que nos brinda la opción a crear el sofá perfecto para ese salón de formas complicadas o complemento para nuestro despacho. Tendremos la posibilidad de escoger desde el color como por supuesto la forma, además de los cojines de turno.

thank you ikea for this extremely powerful $15,000 couch pic.twitter.com/UgwWPhV6JV — Judeo????Bolshevik (@rudermensch) 21 de junio de 2019

La herramienta no ha tardado en difundirse a través de las redes sociales, aunque no como la multinacional esperaba. Lejos de apostar por preciosistas diseños, los usuarios han creado auténticos 'monstruos', tanto en lo estético como en el propio precio del producto. Sofás con varias decenas de metros y cuyo valor alcanza los 15.000 euros. Otros en cambio prefieren hacer del propio sofá un laberinto en sí mismo.

'Hay dos tipos de personas, los que caminan hasta el centro y los que saltan', reza una de las descripciones de uno de los originales diseños. Otro de los modelos de sofás bien podría pasar por una fortaleza, tal vez perfecto para ver series como Juego de Tronos, ¿quién sabe?

I see your couch and raise you this pic.twitter.com/57Qq2JNx78 — Postjesweg (@postje1917) 22 de junio de 2019

Behold this Couch Fortress With A Drawbridge me and my roomie made a few months ago, yours for the low low price of £3925 pic.twitter.com/8HWYk6ACrQ — Mr. Squidgereen (@Mrsquidgereen) 22 de junio de 2019