El flautista de Hamelín de las vacas existe y tiene explicación

¿Es posible atraer con música a los animales?

Rick Hermann le hizo un concierto improvisado a las vacas

Logró concentrar la atención de más de 20 vacas

Grupo de vacas. Imagen: Pixabay

Seguro que conocéis la historia del flautista de Hamelín, una fábula popular documentada por los Hermanos Grimm en la que se narra como un flautista lograba controlar la invasión de las ratas en Hamelín hipnotizándolas con su flauta. ¿Es posible atraer de esta manera a los animales? Por supuesto no hay estudios al respecto pero, si nos fijamos en un vídeo que se ha hecho viral, al menos parece que sí podemos atraer vacas con un saxofón.

La curiosa historia que nos llega hoy por medio de las redes es la de Rick Hermann, famoso al compartir su hijo un vídeo de un peculiar concierto. Rick había aprendido a tocar medianamente bien el saxofón por medio de clases y trucos vistos en YouTube, una fantástica herramienta que permite iniciarse en diferentes instrumentos de forma gratuita. Por desgracia para Rick, su perra odiaba el sonido del saxofón, así que buscó otro tipo de público no crítico y que apreciara su sonido.

"Mis padres son tan bobos que condujeron por las carreteras secundarias para que mi padre pudiera tocarle a las vacas las canciones que ha estado aprendiendo en el saxofón", comenta su hija Erin, quien subió el vídeo del momento. Su padre se acerca al cercado y comienza a tocar Isn't She Lovely de Stevie Wonder, en un momento cercano al anochecer. Las vacas están al fondo del vídeo, pero no tardan en levantar su mirada y acercarse poco a poco al saxofonista.

pt.2 listen for the neighbor at the end pic.twitter.com/qdMCnZRzqh — Erin Herrmann (@erinmherrmann) 26 de junio de 2019

Parece que la música les gusta, ya que todas se reúnen frente al intérprete, escuchándolo relajadamente. Más de 20 vacas se juntan en la alambrada simplemente escuchándolo. Rick Hermann ve con asombro como las vacas parecen muy contentas con su concierto improvisado, continuando con más canciones para contentarlas. Al parecer las vacas son de los animales más curiosos en las granjas y, aunque no se fían de los desconocidos, suelen interesarse por las experiencias nuevas que las divierten.

Hay varios casos registrados de vacas que siguen la música o se quedan mirando cierto tipo de conciertos. Muchas granjas ponen música clásica a sus animales para mejorar la producción de leche, algo que demuestra que la música y las vacas casan perfectamente.