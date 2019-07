Mejor que el original: así es el logo viral de los Juegos Olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos se celebrarán en Tokio durante el verano de 2020

Desde Japón se han propuesto varias posibilidades de logos oficiales

Una versión alternativa de Daren Newman se ha popularizado en redes

Logo de los Anillos olímpicos. Imagen: Pixabay

Pocas fechas son tan señaladas para el deporte como la celebración de unos Juegos Olímpicos. Durante semanas el foco mundial, no sólo de los medios deportivos, está centrada en una o varias sedes en donde se concentran los mejores deportistas del mundo en diferentes especialidades. Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán en Tokio durante el próximo verano, concretamente entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020.

Desde Japón se han propuesto varias posibilidades de logos para los Juegos Olímpicos, confirmándose desde hace años su imagen creada por Asao Tokolo. Sin embargo, no todos parecen conocer el logo oficial y muchas otras personas prefieren versiones alternativas, como la diseñada por Daren Newman. Todo comenzó cuando el escritor y publicista estadounidense Ben Kay compartió un logo no oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en su cuenta de Twitter.

"El logo olímpico de Japón 2020 es una cosa muy hermosa", compartiendo una imagen de un logo que, por desgracia, no era el original. Aunque Ben Kay lo compartió como tal, lo cierto es que se trataba de una propuesta alternativa de Daren Newman. El propio Ben compartió al día siguiente otro mensaje en donde reconocía que se trataba de una propuesta no oficial. Sin embargo, lo curioso es que el logo no oficial parece haber gustado mucho más a los internautas que el logo ya confirmado.

Japan's 2020 Olympic logo is a thing of beauty. pic.twitter.com/bUzrwpfiJs — Ben Kay (@BenKayWriter) 26 de junio de 2019

Daren Newman utiliza en su versión una idea bastante peculiar con los anillos olímpicos. Crea los números del año 2020 con bastante elegancia, dejando el último círculo para representar el punto rojo de la bandera japonesa. Lo cierto es que se trata de un logo bastante peculiar. Esta forma sencilla contrasta con el logo oficial basado en el ichimatsu moyo, una serie de patrones cuadrados bastante populares en el periodo Edo japonés. El color azul índigo es también tradicional en Japón, representando la elegancia.

El logo no oficial fue compartido más de 15.000 veces y obtuvo unos 60.000 me gusta en la famosa red social. Miles de comentarios destacan su diseño por encima del logo fidedigno.