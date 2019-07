Bottle Cap Challenge: el nuevo reto viral que conquista a los famosos

El nuevo reto viral de este verano está protagonizado por algunas de las personalidades más famosas del planeta, como luchadores de la UFC o actores de Hollywood. Los retos en las redes sociales están a la orden del día y prácticamente cada semana descubrimos uno o varios nuevos. Sin embargo, pocos llegan a ser realmente virales en todo el mundo y, mucho menos, logran que personalidades famosas los sigan.

El que triunfará este verano, al menos ya lo está haciendo, se llama #bottlecapchallenge y para lograrlo debes tener muy buenas condiciones físicas y elasticidad, ya que implica dar una patada de alta precisión. Bottle cap challenge consiste en quitarle el tapón a una botella de plástico, la típica del agua o de los refrescos. Pero debe hacerse con una particularidad, con el pie y dando una patada giratoria.

