La sonrisa más famosa del mundo podría ser fingida

La Gioconda, también conocida como La Mona Lisa, es uno de los retratos más conocidos y valiosos de la historia. Pintado por Leonardo da Vinci en 1503, se trata del retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, que actualmente puede encontrarse en el Museo del Louvre de París como una de sus piezas principales. La imagen es mundialmente conocida, pero aún no se conocen todos los secretos de esta obra de Leonardo. Ahora se apunta que la sonrisa de Mona Lisa podría esconder algo más.

La interpretación del arte es muy subjetiva y cada persona puede tener una opinión sobre la pintura y lo que transmite, sin embargo, los neurocientíficos podrían haber encontrado una respuesta oficial para la parte más famosa del cuadro: la sonrisa. Según la investigación publicada en la revista Cortex, el tema de la pintura podría ser la representación de una sonrisa forzada.

Lisa Gherardini no estaba sonriendo de verdad

El equipo formado por investigadores americanos y europeos creó una serie de imágenes quiméricas de la expresión de Mona Lisa mediante la bisección de su cara, reflejando los dos lados para crear sonrisas completas. Más tarde pidieron a varios participantes que describiesen cada una de estas imágenes con una serie de palabras que representan emociones diferentes. El resultado fue claro: el lado izquierdo de la cara expresa felicidad, ya que 39 de 42 participantes así lo aseguraron. Sin embargo, nadie etiquetó el lado derecho como una imagen que transmita felicidad.

Sobre el lado derecho los participantes aseguraron que era una expresión neutral y que no aportaba sentimientos, si bien 5 de los participantes aseguraron sentir una mueca de disgusto. Por tanto, la felicidad sólo aparece en una parte de la cara y por tanto es asimétrica, lo que indica que no es una sonrisa genuina, no es verdadera. Digamos que Lisa Gherardini, si realmente es ella, no estaba sonriendo de verdad, no es una expresión sincera. Esto también puede verse en otras zonas inexpresivas de la cara, como alrededor de las mejillas y los ojos.

Las teorías van desde que Leonardo añadió la sonrisa por decisión propia hacia el final de la obra o que su intención fue realizarla de forma asimétrica, para provocar una reacción en los espectadores de la pintura.