La hora del fin del mundo quedó grabada para siempre en este reloj

Relojes hay muchos. Desde convencionales, otros al alcance de muy pocos pasando por relojes únicos en todo el mundo que sólo podremos ver en determinados lugares. Sólo uno tiene la característica de ser el modelo que recoge la hora más oscura hasta la fecha. Un reloj que ya es parte de la historia y que para desgracia de su poseedor es un ejemplo del acontecimiento que jamás debería repetirse.

Tenemos que remontarnos al 6 de agosto de 1945. Los Mikamo era una de las muchas familias japonesas que trataban de sobrevivir al ataque americano. Aunque habitaban en pequeñas poblaciones y ciudades, el gobierno nipón ordenó la creación de enormes cortafuegos para evitar que el fuego a causa de los bombardeos se propagara. Una de esas ciudades fue Hiroshima, localidad de la familia protagonista de esta historia.

El joven Shinji Mikamo trabajaba junto a su padre esa mañana del 6 de agosto en la creación de los cortafuegos. Un proceso que requería del derribe de las casas de madera. De esta manera el fuego no se expandiría, mientras que los miembros de la familia también crearían vías de escape en caso de ataque directo. Padre e hijo realizaban las órdenes del gobierno nipón, cuando llegó Little Boy.

The Lost Watch of Hiroshima. Survivor Shinji Mikamo lost everything – but kept his humanity. http://t.co/g7Ciq5EnZF pic.twitter.com/ABIqBiTAqT