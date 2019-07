¿No soportas el calor? Refréscate fácilmente en casa con estos trucos

Algunos métodos te llevarán apenas unos segundos de preparación

El té verde sin azúcar es una de las mejores formas de mantener el cuerpo fresco

Calor. Imagen: iStock

El verano es amado por unos y odiado por otros. Para algunos es la excusa perfecta para pillar vacaciones, reunir al grupo de amigos y pasar unos días en la playa. Para los que por desgracia no pueden optar a esas vacaciones toca sobrevivir a las altas temperaturas diurnas y en no pocas ocasiones nocturnas. Métodos para soportar el calor habrás oído muchos, pero a buen seguro que estos trucos no los conocías.

Beber dos litros de agua diarios es una de las mejores formas de estar hidratados. Un hábito saludable que todos deberíamos de llevar a rajatabla, especialmente en verano. No obstante y aunque debes continuar con esa constancia en julio y agosto, los meses más calurosos del año, te recomendamos que también añadas el té verde frío a la propuesta. Eso sí, sin azúcar. Cualquier ingesta de azúcar deshidratará tu cuerpo, provocando aún más sensación de calor y ganas de beber. Recuerda que el té amargo no sólo te saciará, sino que además produce una gran sensación de frescor en el cuerpo.

Pies en el agua. Imagen: iStock

Estar a la sombra o cubrir nuestra cabeza con una gorra es una de las mejores maneras de soportar el calor al aire libre. Pero, ¿sabías que también existe un método vinculado a los pies para sobrellevar las altas temperaturas? Debido al gran número de vasos sanguíneos que se encuentran en los piés, mojarlos en agua fría durante al menos 15 minutos - especialmente antes de ir a dormir - es un remedio de lo más útil.

¿Has oído hablar alguna del tenugui? Se trata de toallas de algodón y cuya utilidad puede ir desde servir de paño de cocina, pasando por un simple elemento de decoración. En la ecuación para soportar el calor en verano el tenugui entra directamente como uno de los métodos más sencillos y refrescantes. Bastará con mojar la toalla en agua fría, escurrirla y colocarla sobre los hombros. Sí, así de simple. Con unos minutos habremos reducido unos cuantos grados la temperatura corporal.