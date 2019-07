Evita usar estas cinco mentiras piadosas en la primera cita

¿Quién no ha utilizado mentiras piadosas para evitar fricciones innecesarias?

Una encuesta realizada a locales japoneses de citas a ciegas

Las mentirijillas en una primera cita son habituales y detectables

Pareja de enamorados. Imagen: Pixabay

Cuando vivimos en pareja poco a poco la otra persona nos conoce más y, con el tiempo, será la persona que mejor nos conozca del mundo. Nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestro defectos o nuestras virtudes serán como un libro abierto para nuestra pareja. También lo serán, seguro, nuestro mentiras, aunque sean ciertamente piadosas. ¿Quién no las ha utilizado simplemente para evitar fricciones innecesarias o actitudes desagradables?

Sin embargo, no hace falta conocer mucho a una persona para detectar ciertas mentirijillas, especialmente en situaciones como citas a ciegas. "Me lo he pasado muy bien" o "tenemos que repetir algún día" son frases que pueden ser verdad, pero también pequeñas mentiras. Una encuesta realizada a locales japoneses de citas a ciegas revela las frases más comunes que se saben son mentiras desde un principio. La encuesta se hizo a través de la web Livedoor, que consultó a 441 mujeres de entre 19 y 78 años.

Las cinco mentiras más reconocibles

5- "Te amo": El japonés tiene varias formas de decir "te amo". Una expresión corta y seca es "ai shiteiru", que en el contexto de una citas sólo se utiliza para el amor romántico. Esta última palabra se supone que es una pequeña mentira.

4- "Eres kawaii": La explicación más probable es que kawaii ("linda") es un complemento muy comunes en la sociedad japonesa y abarca un espacio más amplio en su significado que su equivalente en otros idiomas. Ya lo sabes, si tienes una cita nunca digas a esa persona que es kawaii.

3- "Te llamaré": Se trata de una mentirijilla muy común, incluso en nuestra sociedad. Algunas encuestadas aseguran que esta expresión no es sólo común en los hombres ya que, por lo general, suele decirse mucho para cortar un momento incómodo y poco interesante.

2- "Salgamos a cenar algún día": La clave está en los detalles. Es diferente cuando te dicen, "¿qué tal si cenamos el viernes?". Esta es una frase auténtica y además ofrece una seguridad de que esta persona quiere volver a quedar contigo. "Algún día" no es concreta para nada.

1- "Absolutamente": La mentira más repetida es "absolutamente" o "definitivamente". Se trata de una palabra que completa una mentira, por ejemplo, "no te engaño en absoluto" o "definitivamente te haré feliz".