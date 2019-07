¿Sabes que si pierdes la cartera es más probable recuperarla si llevabas dinero dentro?

Durante el estudio, en Dinamarca se devolvieron hasta 82% de las carteras

Trata de llevar, aunque sea, una cantidad mínima de dinero en la cartera

Recogiendo cartera. Imagen: iStock

Sin lugar a dudas perder la cartera es una de las situaciones más agobiantes, estresantes e indeseables que pueden vivirse. En las carteras solemos llevar el carnet de conducir, tarjetas de crédito, DNI y en algunos casos hasta pequeñas tarjetas en las que anotamos números de teléfono importantes, por no hablar por supuesto del dinero en metálico.

Si alguna vez has vivido esta situación y has tenido la suerte de que has recuperado la cartera, ¿te has parado a preguntar en alguna ocasión si llevabas dinero en metálico dentro? Si por el contrario nunca has experimentado tan dramático acontecimiento te aconsejamos desde ya que tengas la costumbre de llevar algunos billetes y monedas en el interior.

¿El motivo? Tal y como han declarado varios investigadores de la Universidad de Michigan y con el consiguiente estudio publicado en la prestigiosa revista Science, existen más probabilidades de obtener tu cartera de vuelta si ésta tiene dinero en efectivo dentro. El estudio se realizó en 40 países y en más de 350 ciudades. Para ello se repartieron varias miles de carteras transparentes alrededor de todo el mundo. Algunas contenían dinero hasta un total de cerca de 14 dólares, otras no. Lo que sí tenían en común eran listas de la compra, tarjetas de visita o direcciones de correo electrónico.

Cartera olvidada. Imagen: iStock

¿Cuántas carteras fueron devueltas? Los números no engañan y de las que contenían dinero fueron devueltas el 51 por ciento, mientras que las carteras que no albergaban ningún tipo de efectivo sólo se devolvieron el 40 por ciento. La policía, museos u oficinas de correos fueron varios de los puntos en común para informar de la pérdida. Dinamarca se alzó como el país con más carteras devueltas, un total de 82 por ciento. Curioso también el motivo por el cual las personas se acercaban a las diferentes zonas para informar de la pérdida de la cartera. Tanto a oficinistas como policías explicaron que no querían sentirse como ladrones. El estudio concluyó que aquellos que se encuentran con la cartera sienten cierta empatía por la pérdida de dinero.