Un cinco por ciento de aprobados: con la carrera más difícil de España tendrás trabajo asegurado

Esta carrera registra abandonos de hasta el 95%

Algunas de sus asignaturas son terribles para los estudiantes

La mayoría de graduados encuentran trabajo seguro

Es una de las carreras más complicadas en la actualidad, si bien obtenerla garantiza un buen trabajo en el mundo de la informática. Estamos hablando de Ingeniería de Computadores, impartida en varias universidades como la Universidad de Málaga. Algunas de sus asignaturas son tan complejas que registran abandonos de hasta el 95%. Una locura de cifras en comparación con otras carreras.

Se trata de un esfuerzo que no todos quieren superar o no todos pueden superar. Ingeniería de Computadores es la disciplina que trata de incorporar la ciencia y la tecnología del diseño, la construcción, la implementación y el mantenimiento de los componentes de software y hardware de los sistemas modernos. Una combinación de informática e ingeniería eléctrica que resulta un quebradero de cabeza para quienes la eligen.

Más del 95% de alumnos no aprueban

Métodos Estadísticos para la Computación es la asignatura más complicada, al menos por cifras, del grado organizado en cuatro años académicos. Más del 95% de alumnos no logran superarla y, de hecho, los profesores dejan que los alumnos accedan al examen para revisarlo y, si no ven posible superarlo, lo abandonan y no constan como presentados, de esta forma no malgastan la convocatoria. Sólo tres alumnos de la Universidad de Málaga lograron el grado en la promoción 2015 a 2019 (lo intentaron decenas).

Otras asignaturas del grado son igualmente complejas, obteniendo tasas de abandonos o suspensos superiores al 80%, desde Cálculo para la Computación hasta Análisis y Diseño de Algoritmos, está ya en el segundo año. Muchos alumnos abandonan a mitad de curso al no saber concretamente en qué consistía este grado, sin embargo, lo cierto es que la nota de corte es de 5 y el futuro laboral está asegurado.

Una orla con 15 profesores y solo 3 graduados. Esta Facultad debiera "hacérselo mirar". Que empiecen 60 alumnos y solo finalicen 3...no es un rotundo fracaso? Que lo pagamos entre todos dicho sea de paso pic.twitter.com/UUYF2jshag — Enrique de la Rica (@enriquedelarica) 9 de julio de 2019

Las salidas profesionales son diversas y muchas empresas se rifan estos graduados: ingeniero de desarrollo de hardware, diseñador de aplicaciones para el procesamiento digital de señales, diseñador de redes de comunicaciones, especialista en seguridad TIC, etc.