Instagram quiere eliminar el "bullying" de sus comentarios; así piensa conseguirlo

Instagram implementa diferentes funciones para evitar el cyberbullying

Restrict es una característica que permite al acosador no percatarse que ha sido bloqueado

Las redes sociales pueden ofrecer increíbles ventajas, pero también desagradables sorpresas independientemente de la edad con la que interactuemos en ellas. La más que de sobra conocida red social Instagram ha puesto las cartas sobre la mesa para tratar de erradicar el ciberacoso y también denominado ciberbullying con una propuesta más que interesante.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicaba en la nota de prensa que son precisamente los jóvenes los más propensos a sufrir este tipo de acoso. En lugar de bloquear o reportar los comentarios, muchos decidenhacer oídos sordos debido a que los acosadores son parte de su día a día ya sea en el trabajo o el instituto.

Instagram ha implementado la solución perfecta, tanto para los que realizar ciberbullying como para aquellos que los sufren. En el primer caso, cuando se va a realizar un comentario despectivo, una IA se encargará de comprobar esas palabras con las de otros comentarios que ya fueron reportados y eliminados. Una vez realizado el proceso, la aplicación preguntará al usuario si de verdad desea publicar el mensaje. En palabras de Mosseri, las pruebas realizadas hasta la fecha han demostrado que muchas de las personas se lo pensaron dos veces antes de publicar el comentario.

Por otra parte, los usuarios que sufren cyberbullying en Instagram también han recibido su apoyo por parte de la compañía. A través de nuestra cuenta podremos activar la función Restrict. Como ya mencionaba Adam, no todos los jóvenes pueden permitirse el bloquear o reportar a otros usuarios. Restrict permite hacerlo sin problemas ya que el sistema no hará visibles los comentarios de la persona bloqueada. A su vez, y aquí viene lo interesante, el acosador no sólo no tendrá constancia de que ha sido reportado y bloqueado sino que sus mensajes seguirán siendo visibles e incluso aparecerán como leídos para él.