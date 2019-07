Las redes sociales se llenan de alienígenas por el asalto al Área 51

El asalto al Área 51 está fijado para el próximo 20 de septiembre

Las redes sociales se han llenado de todo tipo de memes

Extraterrestre. Imagen: iStock

El área 51 se ha convertido en protagonista de los últimos días. El grupo de Facebook creado para asaltar el enclave el próximo mes de septiembre cuenta ya con más de 900.000 inscritos. Por nombre Storm Area 51, The Can't Stop All of Us y que viene a significar 'Tormenta Área 51, no podrán pararnos a todos', promete invadir la base militar de forma pacífica.

Al menos así lo asegura el creador de dicho grupo, Jackson Barnes. Pero, ¿qué ocurrirá si los militares afincados en la base deciden abrir fuego? Bueno, en ese caso tal y como declara Jackson, los asaltantes estarán preparados para usar piedras. Sí, tal y como estáis leyendo.

Mi alien despertandome a las 23:59 diciéndome que necesita una cartulina para mañana#Area51memes pic.twitter.com/WeX2abFHLM — ???? sora (@zeinmcalmh) 13 de julio de 2019

Intentar controlar a las miles de personas que, a priori, se darían cita en septiembre para entrar en la base es poco más que imposible, algo que ya el propio Jackson desaconseja desde el primer instante. No obstante y como era lógico, ya hay quien fantasea con la posibilidad de no sólo adentrarse en las instalaciones, sino también llevarse algo de la misma.

¿Qué tal un OVNI? O mejor aún, ¿un alienígena? Con semejantes ideas en la cabeza y que nacen desde el primer momento en el que surge el post en Facebook, no han tardado en hacerse realidad los memes . Una vez más ellos se convierten en ese punto de locura - y a veces cordura - que todos necesitamos. Twitter e Instagram se han llenado de imágenes que reflejan varios momentos cotidianos que podrían darse en caso de hacer de un alienígena nuestro nuevo integrante en el hogar. ¿Un alien viendo tutoriales de maquillaje? ¿Por qué no? O ir a nuestro local de comida rápida favorito con el nuevo y flamante OVNI recién capturado en el Área 51.