Llaman Google a su bebé y Twitter no se lo perdona

Ella Karina y Andi Cahya decidieron ponerle de nombre a su bebé Google

En las redes sociales no a todo el mundo le pareció bien

Google Indonesia les llamó para felicitarlos y desearles suerte

Logo de Google. Imagen: Google

¿Has pensado alguna vez qué nombre le pondrías a tu hijo o hija cuando los tengas? Si ya has pasado por este proceso sabrás que no se trata de una decisión sencilla y estarás meses pensando si el nombre que habéis elegido en pareja es el adecuado. Hay miles de nombres y decenas de dudas una vez que lo has elegido. Muchos utilizan los nombres de los personajes de sus series o sagas preferidas para el nombre de sus hijos; de esta manera hoy en día se encuentran de forma sencilla muchas niñas llamadas Daenerys o Arya, por ejemplo, debido al éxito de Juego de Tronos.

Más extraño aún es el caso que hoy nos ocupa, en el que unos padres han decidido ponerle a su hijo el nombre de una empresa y marca comercial. Ella Karina y Andi Cahya decidieron ponerle de nombre a su bebé Google, igual que el conocido navegador web. Cuentan las informaciones publicadas en The Jakarta Post que la madre en un primer momento no estaba nada convencida pero, con el tiempo, su esposo la convenció para llamar así al bebé.

"Espero que mi hijo sea un líder"

Esta pareja de Indonesia no ven mal, ya que las personas suelen usar nombres de ciudades o personajes de ficción para nombrar a sus hijos e hijas, hacer lo mismo con empresas multinacionales. "Espero que mi hijo sea un líder y que dirija a muchas personas, que sea útil para muchos otros", comentó la madre una vez que ha decidido junto al padre el nombre del bebé. Por supuesto, la noticia no ha pasado desapercibida en las redes sociales.

Muchos opinan que estos padres esperaban sacar un rédito económico por llamarle a su hijo Google, pidiendo algún tipo de compensación a modo de publicidad o que la propia Google pagase la educación del pequeño. Por supuesto, los padres lo niegan rotundamente. Eso sí, reconocen que Google Indonesia les llamó para felicitarlos y también envió algunos pequeños regalos a la familia.